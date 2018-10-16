وفد علمي دولي يزور جامعة بني سويف للتعاون.. صور

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وفدًا علميًا رفيع المستوى من دول كوريا والعراق والسعودية ، والسفير عماد طارق الجنابي رئيس المجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات العربية والإفريقية والدولية فى ضوء البروتوكول المبرم بين الجامعة والمجلس العربي.



من جانبه أوضح الدكتور منصور أن الجامعة لا تألو جهدًا فى بناء جسور التعاون مع عدد من الجامعات المحلية والدولية بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية ووضع الجامعة فى مكانة متقدمة بين مصاف الجامعات العالمية ، مؤكدًا على سعي الجامعة الدائم لإيجاد أفضل السبل في مجالات التعليم والبحث العلمى والتدريب وتبادل الخبرات وتشجيع التوأمة بين الجامعات النظيرة.



وأشاد الوفد الكوري بالمستوى المتقدم لجامعة بنى سويف وترتيبها فى التصنيفات الدولية ، وانفرادها بعدد من البرامج والكليات والمعاهد المتخصصة على المستوى المحلى والشرق الأوسط، جاء ذلك عقب استعراض رئيس الجامعة للبرامج والكليات المتميزة بالجامعة ، خاصة كليات علوم ذوي الإحتياجات الخاصة ، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدم ، وكلية علوم الأرض ، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، ومعهد الليزر، ومعهد دراسات علوم المسنين، ومعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومعهد النباتات الطبية والعطرية.