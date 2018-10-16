محمد شاكر يتألق بأحدث أعماله الغنائية جرعة جرأة

طرح الفنان اللبناني محمد شاكر، "سنجل" جديد بعنوان "جرعة جرأة " باللهجة المصرية، وذلك على تطبيق أنغامي ومواقع التواصل المختلفة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي عمرو المصري ولحنها محمود أنور، وقام بتوزيعها علي أباظة.



ونجحت الأغنية في الأيام الأولى من طرحها في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث لاقت الأغنية إعجاب واستحسان الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم باللون الغنائي الجديد.



يذكر أن من أبرز أعماله كل من أغنية "مجروح" و"عارفينك" و"يا حياتي" و"لما تحن"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد سيكشف عنه لاحقا.