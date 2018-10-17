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رياضة

جاريث بيل مفتاح انتقال هازارد إلي ريال مدريد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
القسم الرياضي
جدد نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامه للحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت موقع "إكسبريس"، أن ريال مدريد يخطط لعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي تتضمن الحصول على خدمات إيدين هازارد، مقابل التخلي عن جاريث بيل للبلوز، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأضاف الموقع، أن تشيلسي قد يوافق علي الصفقة التبادلية، خاصة وأن عقد هازارد سينتهي مع البلوز الموسم المقبل، ويمكنه الرحيل لأي فريق بشكل مجاني.

يذكر أن هازارد يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

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