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رياضة

جروس يقضي إجازته بفندق إقامته بالقاهرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة، علي قضاء الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام فى فندق إقامته بالقاهرة.

ورفض جروس السفر لأى مكان داخل أو خارج مصر خلال الإجازة التى قضاها فى فندق الإقامة برفقة أصدقاء له حضروا للقاهرة منذ أيام بناء على دعوة من المدير الفنى للزمالك.

وتواجد أصدقاء جروس فى ملعب بتروسبورت خلال آخر مباريات الزمالك أمام منية سمنود بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر قبل انطلاق إجازة الفريق الأبيض.

ويستأنف الزمالك تدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى فى كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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