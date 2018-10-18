6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

يعد الماء الزائدة بالجسم من أكثر المشاكل الصحية التى تواجه الكثير من الأشخاص، وتكون نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة كتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالأملاح، أو نتيجة الإصابة بأمراض الكلى والكبد.



قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح والإرشادات الصحية التى تساعدك فى التخلص من الماء الزائد بالجسم...



- تناول نظام الطعام الصحي الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية ،ولابد من الامتناع أو الحد من تناول الأملاح .

- عصائر التوت بأنواعها و القهوة أيضا ، لأنهما بمثابة مدر للبول.

-لابد من حصول الجسم على عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم لضمان عدم التعرض لمشاكل حبس السوائل.

-المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تحسن من نشاط الدورة الدموية الذي يمنع من احتباس السوائل ورفع معدلات التمثيل الغذائي.

- احرص على تناول فيتامين ب6 ، لأنه يساعد في حالات احتباس السوائل.

-احرص على شرب الماء بمعدل من 2 ل 3 لتر يوميا، بهدف غسل الجسم من النفايات والشوائب وتطهير الكلى وحدوث توازن داخل الجسم كما أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي.

-تنظيم مواعيد النوم والحصول على 8 ساعات يوميا، لأنه يساعد على استفادة الجسم من السوائل داخله وتخلصه من السوائل الزائدة.