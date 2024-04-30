الزيتون الأبيض.. نوع قديم ونادر موطنه وسط وجنوب إيطاليا‬

الزيتون الأبيض (Olea europaea var. Oliva Bianca) هو نوع قديم ونادر من أشجار الزيتون. يُعتقد أنه ينحدر من منطقة وسط وجنوب إيطاليا، وبحسب م نشره موقع webmd، حيث يزرع بكثرة في بعض المناطق هناك.

الزيتون الأبيض

الزيتون الأبيض يتميز بأنه ينتج ثمارًا صغيرة وبيضاء اللون، وهو معروف أيضًا بأنه غني بالعصير ويحتوي على نسبة عالية من الزيت، يُستخدم غالبًا في إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، وذلك بفضل طعمه الفريد ونكهته العطرية.

بسبب ندرته وتواجده المحدود، يُعتبر الزيتون الأبيض من الأصناف النادرة والمطلوبة بشكل خاص. يستخدم عادة في إعداد الأطباق الفاخرة والمأكولات التقليدية في المناطق التي ينمو فيها.

قد يكون من الصعب العثور على زيتون أبيض في الأسواق العامة، ولكن في بعض الأحيان يتم تصديره إلى بعض البلدان الأخرى. إذا كنت تبحث عنه، فقد تحتاج إلى التوجه إلى متاجر الأطعمة الفاخرة أو البقالات المتخصصة للعثور عليه.

يجب الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة قد تكون محدودة حول الزيتون الأبيض نظرًا لندرته وانتشاره المحدود.