علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية

قال السفير علي حفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الروسية قديمة ووطيدة، ولكنها مرت بفترات هبوط وصعود بعد حرب 1973.





وأضاف "حنفي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عام 2014 كان نقطة فارقة في الزخم التى تشهده العلاقات بين القاهرة وموسكو، مؤكدًا أن الفضل الكبير يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما وصلت إلى العلاقات الآن.





وأوضح أن الرئيس السيسى يبحث دائمًا عن إضفاء التوازن على علاقات مصر الخارجية ومن هذا المنطلق نشطت الدبلوماسية الخارجية لمصر وتحركت فى جميع الاتجاهات، لإبرام أكبر عدد ممكن من الصفقات التى تلبى مطالب الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.