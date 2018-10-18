للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

تقع الكثير من السيدات والفتيات في بداية حياتهن في مشكلة طهي الأرز بالطريقة الصحيحة، ولكن اليوم يمكنك التخلص من هذه المشكلة مع الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمت أساسيات طهي الأرز للمبتدئين بأنواعه المختلفة مع الخطوات والمقادير عبر برنامجها "على قد الإيد".





أساسيات طهي الأرز

نغسل الأرز إذا احتاج ذلك، لابد من تسخين المادة الدهنية جيدا السمنة أو الزيت قبل تحمير الشعرية، أو الأرز أو لسان العصفور.

لابد أن تغلي المياه المضافة له للتسوية أولا ثم نقلل النار ونغطيها جيدا.

لو عندك "شياطة" ضعيها أسفل الإناء لتفصلها عن النار المباشرة.

بعد وضع المكونات معا لابد من التقليب للتأكد من غمر المياه للكمية كلها.

بعد تقليل النار نتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتمل التسوية دون أن ننزع غطاء الإناء.





ضبط معايير مكونات الأرز الأساسية

كل كوب أرز له نصف ملعقة ملح صغيرة

كوب أرز له نصف ملعقة سمنة كبيرة

2 كوب أرز له نصف كوب من الشعرية أو لسان العصفور أو الأرز للتحمير

2 كوب أرز له 2كوب ونصف مياه

يمكن مضاعفة المكونات بنفس التدريج





أرز بالشعرية أو بلسان العصفور

المكونات

2 كوب أرز

2 ونصف مياه

نصف كوب شعرية أو لسان عصفور

ملعقة سمنة كبيرة

ملعقة صغيرة من الملح

التحضير

نسخن السمنة جيدا في الحلة ثم نضع الشعرية أو لسان العصفور، نقلبها باستمرار حتى يصبح لونها بني

نضيف الأرز ثم الملح، ثم المياه ونقلب جيدا ثم نتركها تغلي ونغطيها عندما تقل نسبة المياه ويبدأ الأرز في تشرب المياه نقلب جيدا ثم نغطيه مجددا ونقلل النار ونتركه ربع ساعة على الأقل ويقدم ساخنا مع الوجبة .





الأرز حبة وحبة :

مكونات

2 كوب أرز

2 ونصف مياه

نصف كوب أرز للتحمير

ملعقة سمنة كبيرة

ملعقة صغيرة من الملح

التحضير :

نسخن السمنة جيدا في الحلة ثم نضع نصف كوب الأرز نقلبه باستمرار حتى يصبح لونه بني.

نضيف الأرز ثم الملح، ثم المياه ونقلب جيدا ثم نتركها تغلي ونغطيها عندما تقل نسبة المياه ويبدأ الأرز في تشرب المياه نقلب جيدا ثم نغطيه مجددا ونقلل النار ونتركه ربع ساعة على الأقل ،ويقدم ساخنا مع الوجبة .





الأرز الأبيض :

مكونات

2 كوب أرز

ملعقة كبيرة سمنة

2 كوب ونصف مياه

ملعقة ملح صغيرة





التحضير :

نسخن السمنة جيدا ونقلب بها الأرز ثم نضع المياه، ثم الملح، ونقلب جيدا ثم نتركها تغلي ونغطيها عندما تقل نسبة المياه ويبدأ الأرز في تشرب المياه نقلب جيدا ثم نغطيه مجددا ونقلل النار ونتركه ربع ساعة على الأقل.





الأرز المعمر الحادق :

مكونات

3 كوب أرز

2 كوب مياه

3كوب لبن

قشطة

ملعقة سمنة كبيرة

ربع كوب قشطة

ملعقة صغيرة ملح





التحضير :

- نسخن اللبن والمياه معا ونضيف لهما السمنة والملح.

- يمكننا تسخين الطاجن قليلا، ثم نضع الأرز .

- بعد تسخين المكونات السابقة تضاف إلى الأرز.

- من الممكن أن نضيف له اللحمة ونضعها في قاع الطاجن، بحيث نشوح قطع اللحمة المسلوقة جيدا مع حلقات البصل في ملعقة سمنة أو زيت ثم توضع أسفل الأرز.

- نقلب الأرز جيدا حتى لا يبقى مكتوم ويتغلغل به السائل.

- يوضع في الفرن الساخن مدة لا تقل عن نصف ساعة ونتابعه حتى يتشرب السائل ويحمر الوجه.





الأرز المعمر الحلو:

المكونات

4 كوب أرز

4 كوب لبن "كيلو"

3 كوب مياه

كوب ونصف سكر

قشطة - جوز هند - زبيب "اختياري"

2 ملعقة كبيرة من السمن





التحضير:

نسخن اللبن مع المياه والسكر والسمنة حتى تذوب السمنة.