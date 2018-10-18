سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018، حيث سجلت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7.5 و8.75 جنيه، والخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 4 و5.5 جنيه للكيلو.



وبلغ سعر الكوسة بين 5 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الألوان سجل 20 جنيهًا للكيلو، أما الفلفل الرومي البلدي فتراوح ما بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية نحو جنيهين وتراوحت البامية بين 13 و15 جنيهًا، والقلقاس بين 2 و4.5 جنيه.



وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 استقرارًا، فسجل كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبلدي تراوح بين 3 و3.5 جنيه، وأبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، الجوافة بين 2 و5 جنيهات، الرمان بين 4 و7.5 جنيه، والتين البرشومي تراوح بين 5 و 10 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و4.5 جنيه.