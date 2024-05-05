عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 124 ألفًا و374 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام 124 ألفًا و374 طنًا من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2024 الحالي.

وقال «الهابط»، إنه جرى الاستلام من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، تشمل الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة هذه المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجهها.

وشدد على التأكيد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام، في مدة لا تتجاوز الفترة المقررة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المتحدث الرسمى المتابعة المستمرة المصيلحي وزير التموين تشكيل غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الترجي التونسي يتلقى ضربتين موجعتين قبل لقاء الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب»

كفر الشيخ | فرحة غامرة لصعود بيلا رسمياً لـ الممتاز ب

فرق طبية متحركة بأماكن التجمعات في عيد القيامة وشم النسيم بكفر الشيخ

ضبط 700 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بكفر الشيخ

بعد غيبوبة 10 أيام.. وفاة عروس مطوبس تفجع القلوب في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. مديرية الصحة تنظم دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة

ترشيحاتنا

مصابان ومتوفى.. تفاصيل مشاجرة بين 3 أجانب في أسوان

استثمارات جديدة في مصر.. السفير البريطاني: مشكلة تحويل الأرباح لشركات المملكة انتهت

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم..أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين طبقا للقانون

اللجنة الأولمبية تبحث مع وزير الشباب والرياضة آخر استعدادات المشاركة بأولمبياد باريس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان آمال ماهر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ