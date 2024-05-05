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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاه بفي مصرف بالقليوبية

العثور على جثة بمصرف
العثور على جثة بمصرف

كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على جثة عامل ملقاة في احد المصارف المائية بدائرة المركز حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شخصين قام بطعن  المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهم اثر خلافات بينهم وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف وألقى القبض على المتهمان وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية يفيد ورود اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.
تم تشكيل فريق بحث توصل إلى ان وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجنى عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته .
وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.

القليوبية مباحث القليوبية المصارف المائية القناطر الخيرية جثة عامل

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