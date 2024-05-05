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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي : محيط الكنائس وشوارع الغربية تزيين بلافتات تهنئة من فخامة الرئيس السيسي للأخوة الأقباط

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الاشغالات استعدادا لعيد القيامة وشم النسيم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على جاهزية محيط الكنائس بمراكز ومدن المحافظة ال١٢ لعيد القيامة وشم النسيم وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا .

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وأكد المحافظ أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم ، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط، كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة،  ورفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها.

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وأجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

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الرئيس السيس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيس بمراكز ومدن المحافظة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة

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