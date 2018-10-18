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حوادث

ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية في الخانكة قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص بالخانكة لقيامه بتجميع 21 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، قيام المدعو/ ياسر ج.ع، مواليد 1975، ومقيم محافظة القاهرة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة مـــن المواد البترولية "سولار- بنزين" المُدعمة بطرق غير مشروعة داخل فناطيس بمخزن خاصته بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر الرسمى للاستفادة من فارق الأسعار، مما يعد ذلك استيلاء على أموال الدعم الذى توفره الدولة للمستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات قامت شرطة التموين بمداهمة المكان المشار اليه الكائن بناحية المنية بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وتمكنت من ضبط المتهم المذكور، كما ضبط 19 طن سولار، و3 أطنان بنزين 80، و2 سيارة فنطاس أرقام "ع ل ص 643 – ى ف م 479 " تُستخدمان فى نقل وتهريب المواد البترولية، و15 ألف جنيه فقط "خمسة عشر ألف جنيه" حصيلة المبيعات.

بمواجهته وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية في الخانكة قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية في الخانكة قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية في الخانكة قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية في الخانكة قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

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