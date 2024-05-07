مدحت شلبي يعلق علي رفض الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض الجلوس، بديلًا لمصطفى شوبير، خلال مباريات الفريق الأحمر.

وقال مدحت شلبي، عبر تصريحات فضائية :" من اليوم الأول قولت محمد الشناوي، مش هيقعد لمصطفى شوبير، التمرينة بتاعت امبارح كانت طحن، الشناوي، كان جاهز 100% وتألق في التدريبات.



وأضاف: "الاستبعاد فني، من وجهة نظر محمد الشناوي، لأنه مش عاوز يقعد على الدكة لمصطفى شوبير أتمنى أن الشناوي، يطلع كلامي مش مظبوط في الفترة المقبلة ويقول هيقعد على الدكة".



وأتم: "أتمنى الشناوي، يكسر كلامي ويقعد على الدكة لمصطفى شوبير، وأنا شايف مفيهاش أي حاجة".