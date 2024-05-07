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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد رفعه من السينمات.. طرح فيلم "أنف وثلاثة عيون" على منصة يانجو

صدى البلد

كشفت منصة يانجو ، عن استعدادها لطرح فيلم “ أنف وثلاثة عيون ” ، بعد رفعه من دور العرض المصرية والعربية بأسابيع قليلة.

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

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العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاث عيون سبق وأن تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972، قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين، وأخرجه حسين كمال.

أنف وثلاث عيون إحسان عبد القدوس أنف وثلاثة عيون سلمى ابو ضيف سلوى محمد علي صبا مبارك امينة خليل امير رمسيس ظافر العابدين

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