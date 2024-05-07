السيطرة على حريق شب في محلات سور المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة

شب حريق في أحد المطاعم بسور المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وانتقلت أجهزة الحماية المدنية على الفور وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المحلات ولم تقع أي خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود اخطارا من إدارة متابعة حي غرب شبرا الخيمة بنشوب حريق في احد المطاعم " محل ومخزن " بمحلات سور المؤسسة العمالية في شبرا الخيمة .



وتم الدفع على الفور بسيارتين إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحلات المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في مطعم عبارة عن محل ومخزن في سور نادى المؤسسة العمالية بحي غرب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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