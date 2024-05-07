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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في محلات سور المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب حريق في أحد المطاعم بسور المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وانتقلت أجهزة الحماية المدنية على الفور وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المحلات ولم تقع أي خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود اخطارا من إدارة متابعة حي غرب شبرا الخيمة بنشوب حريق في احد المطاعم " محل ومخزن " بمحلات سور المؤسسة العمالية في شبرا الخيمة .


وتم الدفع على الفور بسيارتين إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحلات المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في مطعم عبارة عن محل ومخزن في سور نادى المؤسسة العمالية بحي غرب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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شبرا الخيمة المؤسسة العمالية أمن القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية

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