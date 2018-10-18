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رياضة

مفاجأة .. ليفربول يشترط 160 مليون يورو لرحيل محمد صلاح

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
استقر ليفربول الإنجليزى على إمكانية تقبل فكرة رحيل الدولي المصري، محمد صلاح، عن صفوفه مستقبلًا، بعدما كان رافضًا لهذا الأمر، لكنه وضع شرطًا كبيرًا للتخلي عن نجمه.

وقال موقع "سبورت" الفرنسي إن ليفربول، ربما يوافق على مغادرة صلاح، في حال الحصول على 160 مليون يورو، من أي نادٍ يرغب في ضمه.

وقال الموقع إن وجهة صلاح القادمة قد تكون الليجا، خاصةً أن عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أبديا اهتمامًا بلاعب روما السابق، للتعاقد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


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