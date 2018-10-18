خبير: وسائل الترويج الحديثة ضاعفت أعداد السائحين

قال حسام هزاع الخبير السياحى، إنه حدث تطور كبير فى قطاع السياحة الفترة الماضية، ولكن الدولة تسعى لمزيد من تطوير هذا القطاع عن طريق الدعاية الجيدة باستخدام مواقع السوشيال ميديا ووسائل الترويج الحديثة، لافتا إلى أن الترويج السياحي مهم لإبراز الجوانب الإيجابية التي تتمتع بها مصر فى هذا المجال.



وأضاف خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن المطارات المصرية، عامل مهم في جذب السياحة وتطورت بشكل ممتاز يتناسب مع المقاييس العالمية، لافتا إلى أنه بالرغم من انقطاع السياح الروس عن القدوم إلى مصر إلا أن عدد السائحين زاد بشكل ملحوظ، بسبب استبدال سوق السائحين الروس بـ سائحى أسواق شرق آسيا.



وتابع أن التدفق السياحى هذا العام ضاعف عدد السائحين عن العام الماضى، مؤكدا ان تحس سياسة مصر الخارجية والاستقرار الداخلى كانت عوامل رئيسية فى تضاعف أعداد السائحين.