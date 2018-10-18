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توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
خرج الإعلامي توفيق عكاشة، إلى فاصل إعلاني اضطراري، بسبب انفعاله لانسياق بعض المصريين وراء آليات حروب الجيل الخامس التي تتعرض لها مصر، ومن ضمنها الشائعات التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت علامات الإجهاد على "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، ولم يستطع أن يتمالك أعصابه قائلًا: "أنا قلبي تعبني، وسامع دقات قلبي، طلعوني فاصل أنا مش قادر.. طلعوني فاصل"

يذكر ان توفيق عكاشة عاد الي الفضائيات الأسبوع الماضي في برنامج جديد على الحياة.
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