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برلمان

العمدة يعلن تشكيل أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:32 م
ة النائب حسام العمدة
ة النائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببنى سويف
محمد عبدالحليم
أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، اليوم "السبت"، برئاسة النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، تشكيل هيئة مكتب الحزب في بندر بني سويف.

وضم التشكيل "وليد فوزي محمد في منصب أمين المركز، محمد سعد أمين، مجدي رشاد عبد الجواد، أسامة يوسف محمد أمناء مساعدين، مجدي عبد العزيز طه أمين التنظيم، حمدي عوض تركي أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات، وليد محمد كامل أمين التقييم والمتابعة، وإيهاب محمد سيد أمين الشباب".

كما شمل التشكيل "هبة الله صبري سعد رزق أمينة المرأة، أسامة حمدي أحمد أمين شئون المالية والإدارية، مؤمن بكرى عبد العزيز أمين شئون المجالس المحلية، أحمد سيد عبد الوهاب أمين الشئون البرلمانية، محمد على عبد الحليم أمين الإعلام، شريف محمد كامل الدين أمين العلاقات العامة، أحمد محمد عاطف أمين العمل الجماهيري، جمال ربيع عبد الوهاب أمين المهنيين، جوزيف نبيل أمير أمين لجنة المواطنة، جيهان رمضان عبد اللطيف أمين تدريب وتثقيف، محمد سعد سيد أمين العمال، وبدر صديق أحمد أمين الفلاحين".

وضم تشكيل "مستقبل وطن" ببندر بني سويف "حسن رجائي حسن أمين الاحتياجات الخاصة، فرج الله مصطفى أمين قطاع الأعمال، نانسي طه عبد الوهاب أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، عمرو محمد عبد الوهاب، محمد الواضح أبو جبل، حاتم عمر جابر وجمال صلاح عزوز أعضاء هيئة المكتب".
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