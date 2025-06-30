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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرع يلتقي المبعوث الأممي وسط تأكيدات على احترام السيادة السورية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، في لقاء حضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". 

واكتفت الوكالة بالإشارة إلى انعقاد اللقاء دون الكشف عن تفاصيله أو المداولات التي جرت خلاله.

وكان بيدرسون قد أدلى في وقت سابق من الشهر الماضي بتصريحات لافتة انتقد فيها بشدة ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية"، مؤكدًا أنها "غير مقبولة ويجب أن تتوقف". كما شدد على أهمية احترام وحدة وسلامة وسيادة واستقلال سوريا، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة السورية وتقديم الدعم اللازم لها في مساعيها لتحقيق الاستقرار.

ملف الساحل السوري  

وفي السياق ذاته، أشار المبعوث الأممي إلى استمرار عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها الحكومة السورية للتحقيق في "أحداث الساحل"، والتي لم توضح التقارير الرسمية حتى الآن ماهيتها. 

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد خلال لقاء سابق على أهمية التعايش باعتباره جزءًا أصيلًا من تراث البلاد، مؤكدًا على ضرورة التصدي لخطاب الكراهية، وخاصة في ضوء التحديات الاجتماعية والطائفية التي تفاقمت خلال سنوات الحرب.

ملف "قسد" وتسوية شمال شرق سوريا

وتطرق بيدرسون إلى قضية الشمال الشرقي من سوريا، لافتًا إلى أن اتفاقًا مبدئيًا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد يشكّل فرصة واعدة لتسوية هذا الملف الشائك. وأوضح في تصريحاته أن الأمم المتحدة تدعم التوصل إلى اتفاق يضمن وحدة الأراضي السورية واحتكار السلاح بيد الدولة فقط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وخصوصًا القرار 2254.

 

سوريا الشرع أحمد الشرع المبعوث الأممي لسوريا دمشق

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