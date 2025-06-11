أكسيوس: نتنياهو يسعى للتفاوض مع سوريا

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بالسفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، والذي يشغل أيضا منصب المبعوث الأمريكي للتفاوض مع سوريا، وكان اللقاء بينهم الأسبوع الماضي في الأراضي المحتلة.

أكسيوس: نتنياهو يريد اتفاقا مع سوريا

بحسب أكسيوس، أخبر نتنياهو السفير الأمريكي باراك، أنه يريد استغلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالسعودية، من أجل بداية مفاوضات بين إسرائيل وسوريا لعقد اتفاق أمني مع سوريا.

الحدود السورية الإسرائيلية تشتعل عقب رحيل الأسد

اشتعلت الحدود الإسرائيلية السورية عقب رحيل نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي كل القدرات العسكرية لما تبقى من الجيش السوري.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وتوغلت القوات الإسرائيلية بصورة أكبر داخل الحدود السورية، وأصبحت على مسافة قريبة من العاصمة دمشق عقب رحيل الأسد.

ووفقا لـ"أكسيوس"، يسعى نتنياهو لعقد اتفاق سوري عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا بالوقت الحالي في ظل تعاون الإدارة السورية الحالية مع دول العالم المختلفة، والاتفاق على رفض وجود تنظيمات إرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش الإرهابي.

كما قد تسعى الإدارة السورية- حال بداية مفاوضات مع إسرائيل- إلى عقد اتفاق سلام معها مبنيا على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة بوساطة أمريكية.

نتنياهو والسفير الأمريكي توم باراك