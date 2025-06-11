ضحايا جدد لمخلفات الحرب في سوريا.. مصرع اثنين إثر انفجارات ألغام

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بمصرع طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء رعيه الأغنام في محيط بلدة الجلاء بريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وبحسب وسائل الإعلام، تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من مقتل شاب يُدعى ماجد العطيش (28 عاماً)، نتيجة انفجار مماثل استهدف جراراً زراعياً كان يقوده في بادية معدان، بينما كان في طريقه إلى أرضه الزراعية القريبة من البلدة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أُصيب ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة جراء انفجار قذيفة غير منفجرة في منطقة العشارة، ضمن الريف ذاته، ما يسلط الضوء على الخطر المستمر الذي تمثله مخلفات الحرب في المنطقة.

وتشير تقارير منظمات حقوقية وإنسانية إلى أن آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، قضوا أو أُصيبوا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ اندلاع النزاع في سوريا، وسط مطالب متكررة بتسريع عمليات إزالة الألغام وزيادة حملات التوعية للحد من الخسائر البشرية.