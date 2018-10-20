ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إطلاق نار متبادل على الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح مصدر عسكري أفغاني، اليوم السبت، بأن قوات الحدود الأفغانية والباكستانية تبادلتا مجددا إطلاق النيران عبر خط دوراند الحدودي بين البلدين عند ولاية قندهار.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصدر لم تسمه من فيلق مايواند 205 بالجيش الأفغاني، قوله إن تبادل إطلاق النار كان قصيرا وعلى نحو متقطع، وذلك في منطقة سارو ساهان الواقعة في مديرية سبين بولدك.

وأضاف المصدر أن المناوشات وقعت بسبب أعمال السياج الحدودي التي تنفذها القوات الباكستانية على طول خط دوراند، في مناطق محل خلاف بين الجانبين.

وكانت اشتباكات مماثلة قد اندلعت في المنطقة الأسبوع الماضي ولذات الأسباب دون وقوع إصابات من الجانبين.
loading...

ترشيحاتنا

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

النيابة: لا خسائر بشرية بحريق كنيسة العذراء بعين شمس

أوكرانيا تطلق سراح قاتل بسبب عدم وجود مكان له بالسجون

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لقها: السيارات المتهالكة قنبلة موقوتة
مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟