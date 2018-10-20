إطلاق نار متبادل على الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية

صرح مصدر عسكري أفغاني، اليوم السبت، بأن قوات الحدود الأفغانية والباكستانية تبادلتا مجددا إطلاق النيران عبر خط دوراند الحدودي بين البلدين عند ولاية قندهار.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصدر لم تسمه من فيلق مايواند 205 بالجيش الأفغاني، قوله إن تبادل إطلاق النار كان قصيرا وعلى نحو متقطع، وذلك في منطقة سارو ساهان الواقعة في مديرية سبين بولدك.



وأضاف المصدر أن المناوشات وقعت بسبب أعمال السياج الحدودي التي تنفذها القوات الباكستانية على طول خط دوراند، في مناطق محل خلاف بين الجانبين.



وكانت اشتباكات مماثلة قد اندلعت في المنطقة الأسبوع الماضي ولذات الأسباب دون وقوع إصابات من الجانبين.

