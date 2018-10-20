آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

أشادت الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بقرار دولة الجزائر بمنع إرتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية للدولة، معقبه: «أتمني أن أراه في مصر».



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عم يتساءلون"، المُذاع عبر فضائية "إل تي سي"،: «النقاب ليس شريعة إسلامية، النقاب عادة تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام».



ولفتت إلى أن الإسلام لم يقم بفرض النقاب ولا برفضه، متابعة: «النقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها»، موضحة أن أكثر الأماكن التي تجذر بها النقاب هي الجزيرة العربية.



وأكدت أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن القرآن فرض على الجميع غض البصر من قِبل الرجل والمرأة، مشيرة: «لماذا أغطي وجهي وأنا مأمورة بالنص القرآني بغض البصر».