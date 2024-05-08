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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لدعم المقرات بالخدمات الطبية.. شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، يرافقه الدكتور أمير حمدي، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة الإسعاف المصرية، لبحث سبل دعم مقرات الأزهر ومدن البعوث الإسلامية بالخدمات الطبية والإسعافية، وذلك بحضور أ.د محمد علي، مدير الادارة العلاجية ببيت الزكاة والصدقات المصري، و أ.د أحمد حسان، نائب مدير الادارة العلاجية ببيت الزكاة والصدقات المصري.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية دور هيئات الإسعاف في دعم إخواننا في غزة، وتصدر رجال الإسعاف لإنقاذ الجرحى والمصابين، والمساعدة في انتشال المفقودين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتعرضون لقصف بربري على مدار الساعة ولأكثر من ٢١٤ يوما متواصلة، داعيا جميع هيئات الإسعاف لمواصلة الدعم والتكاتف لوقف نزيف الأبرياء في القطاع المعزول.

وفي إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على توفير الخدمات الطبية والإسعافية للطلاب والعاملين بالأزهر الشريف؛ أكد فضيلته ضرورة توفير سيارات إسعاف طبية بمشيخة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلامية، لتقديم الخدمة الإسعافية للطلاب الدارسين بجامعة الأزهر من الوافدين والمصريين، والعاملين بالأزهر الشريف.

من جانبه، استعرض مدير الإدارة الطبية والعلاجية، تصورا لتنفيذ إنشاء نقاط تمركز لعدد  سيارتي إسعاف، مجهزتين بوحدة رعاية مركزة بأعلى مستوى من الأجهزة الطبية، وتكون نقطة التمركز الخاصة بالسيارة الأولى (مشيخة الأزهر الشريف) ونقطة التمركز الخاصة بالسيارة الثانية (مدينة البعوث الإسلامية).

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