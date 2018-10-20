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أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:22 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هشام عرفات وزير النقل كان متواجدا في محطة هارون بالخط الثالث للمترو لإجراء التشغيل التجريبي للمترو قبل الإفتتاح الرسمي لأربع محطات «هارون - نادي الشمس» بمصر الجديدة.

ووجه " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، رسالة لسكان مصر الجديدة، قائلا:" سيب عربيتك واركب المترو عشان توفر وقت ومجهود وبنزين".

وتابع: المترو أرخص وأنظف وسيلة نقل متواجدة"، مناشدا المواطنين بالمحافظة على مترو الأنفاق وعربات المترو.
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