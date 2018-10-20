ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:24 م
فريق الدقهلية الفائز
فريق الدقهلية الفائز بدوري مستقبل وطن
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
حصدت محافظة الدقهلية لقب بطل دوري حزب مستقبل وطن، وذلك بعد تغلبها على القليوبية، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينها بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

ويحصد الفريق الفائز باللقب، 100 ألف جنيه فيما يحصد المركز الثاني 60 ألف جنيه، و40 ألف جنيه لصاحب المركز الثالث.

وحضر لفيف من نواب الحزب وقياداته من بينهم؛ المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والوزير الأسبق العامرى فاروق رئيس لجنة بناء الإنسان بالحزب، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ومحمد الجارحي أمين اللجان المتخصصة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور
الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور
الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور
الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور
الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة تهديدها بالحبس

نظام تخسيس سريع لإنقاص الوزن

شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

قناع مكوناته لن تخطر لبالك للتخلص من خشونة الشعر

مشروب عجيب لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم بسرعة لا تتوقعينها

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على هيديرسيفلد فى الدوري الانجليزي .. فيديو

شوقي يشرح الفارق بين كتاب التلميذ وأدلة المعلم ودليل الأهالي في النظام الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو
فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟