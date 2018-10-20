الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور

حصدت محافظة الدقهلية لقب بطل دوري حزب مستقبل وطن، وذلك بعد تغلبها على القليوبية، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينها بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.
ويحصد الفريق الفائز باللقب، 100 ألف جنيه فيما يحصد المركز الثاني 60 ألف جنيه، و40 ألف جنيه لصاحب المركز الثالث.
وحضر لفيف من نواب الحزب وقياداته من بينهم؛ المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والوزير الأسبق العامرى فاروق رئيس لجنة بناء الإنسان بالحزب، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ومحمد الجارحي أمين اللجان المتخصصة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي.