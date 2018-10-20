الدقهلية تفوز ببطولة دوري حزب مستقبل وطن.. صور

حصدت محافظة الدقهلية لقب بطل دوري حزب مستقبل وطن، وذلك بعد تغلبها على القليوبية، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينها بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.





ويحصد الفريق الفائز باللقب، 100 ألف جنيه فيما يحصد المركز الثاني 60 ألف جنيه، و40 ألف جنيه لصاحب المركز الثالث.



