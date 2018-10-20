قذاف الدم: تبرئة ليبيا من حادث لوكربي.. ولم ندفع التعويضات كاملة.. فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إنه من حق كل دولة أن تمتلك الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها.





وأضاف "قذاف الدم" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "تمت تبرئة ليبيا من حادث طائرة لوكربي وأكدت الدول الغربية أن ليبيا ليس لها علاقة بحادث لوكربي".





وتابع: "ليبيا لم تدفع كافة التعويضات التي فرضت عليها وقامت ليبيا بفرض إتاوات على كافة الشركات الأمريكية المتواجدة في ليبيا"، مضيفًا: "لم ندفع 3 مليارات دولار وحصلنا على 7 مليارات دولار من الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا".