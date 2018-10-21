الهلال السعودي يطلب نقل مباراتي اتحاد جدة والوحدة خارج أرضه

بعث نادي الهلال، بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه نقل مباراتي الفريق المقبلتين، أمام اتحاد جدة والوحدة، بالدوري إلى خارج أرضه، على أن تكون مباراتي الإياب على ملعب جامعة الملك سعود.



وبحسب ما أشارت صحيفة "الرياضية"، فإن طلب الهلال، جاء بسبب الاستياء من سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي يتوقع أنها كانت عاملا مؤثرا في إصابة لاعب الفريق عمر عبد الرحمن، في الركبة، اليوم في مواجهة الشباب.



يذكر أن إدارة النصر، اشتكت من قبل من سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وطالبت اتحاد الكرة بضرورة إيجاد حل للحفاظ على سلامة اللاعبين.