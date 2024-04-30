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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضين لكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضين فنيين لكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صباح اليوم الثلاثاء معرضين فنيين؛ لكلية الفنون الجميلة، بعنوان: "لغة الشكل - والخامة" للدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمعرض الثاني بعنوان "فكر وتجميل" للدكتورة سحر بطرس نجیب أستاذ التصوير الجداري المساعد، قسم التصوير، بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

قال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الإبداع والإبتكار فى المجال الفني، ونشر ثقافة التدوير، وتحويل المخلفات إلى منتجات وأعمال فنية، مشيدًا بكلية الفنون الجميلة بالجامعة؛ لما تضمه من نماذج إبداعية، معرباً عن إعجابه بالمعروضات؛ وما توضحه من مجهودات مبذولة لإظهار الفن الإبداعي، والتي تبرز اللمسات الجمالية، والفنية، بالإضافة إلى التناسق بين الألوان، متمنياً لأسرة الكلية دوام التوفيق والنجاح. 

يأتي المعرضان، تحت إشراف الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية الفنون الجميلة ومستشار رئيس الجامعة الهندسي، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت، والدكتور محسن عبد اللاه منسق قسم التصوير، وذلك ضمن الأنشطة البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث يوضح معرض "لغة الشكل - والخامة"، واستخدام خامة الصاج والحديد في فن النحت البارز بشكل واسع؛ لعدة أسباب تتعلق بالقيم التشكيلية والجمالية في الأعمال الفنية؛ لصلابة وقوة الصاج، بالإضافة إلى إمكانية إستخدام الصاج بأساليب مختلفة مثل: القص، واللحام، والتشكيل بالضغط؛ لإضافة بُعد تقني وتجريدي للأعمال النحتية، مما يسهم في إثراء القيم التشكيلية والجمالية، وإضفاء عمقاً وتعبيراً إلى العمل الفني، ويضم المعرض نحو (١٢) لوحة. 
 

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وجاء المعرض الفني الثاني بمقترحات تجميلية للأماكن العامة بمدينة أسيوط للتصوير الجداري؛ لما له من دور مهم في تجميل الأماكن العامة، بالإضافة إلى الجانب الثقافي والبصري من خلال الاختيار الجيد للمكان ووضع التصميم المناسب الذي يوضح ارتباط التصميم والبيئة والمكان الذي توضع به الجدارية، وعلاقتهم بالموضوع وفلسفتها، ويتضمن المعرض عدد (١١) عمل فني مقسمة إلي؛ عدد (١٠) أعمال من تصميمات مطبوعة علي خشب، و بانر يوضح مراحل تنفيذ الشغل.

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