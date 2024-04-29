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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق امتحانات محو الأمية لـ 10453 دارسا في 219 لجنة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إنطلاق امتحانات محو الأمية دورة أبريل 2024 بجميع المراكز والأحياء بإجمالي عدد متقدمين يبلغ 10453 دارس يؤدون الامتحان داخل 219 لجنة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية وسياسية وتقف عائقاً لعمليات التنمية المستدامة وخاصه في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.

وأكد اللواء عصام سعد، دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والاوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر" لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة باعتبار أن ذلك واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية للإرتقاء بالمجتمع فضلا عن توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمشاركين في مشروع محو الأمية بقرى ومراكز حياة كريمة.

من جانبه أوضح نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط والدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار تقرر عقد امتحانات دورة أبريل 2024 بالمراكز الإدارية والأحياء في الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 16 مايو المقبل من الساعة 12 إلى 2 مساء.

ويؤدي 803 دارس في مركز ديروط الامتحان في 18 لجنة خلال الفترة من 28/4 حتى 1/5/2024 وفي مركز أسيوط يؤدي 1193 دارس الامتحان في 26 لجنة خلال الفترة من 28/4 حتى 1/5 أما مركز ساحل سليم يؤدي 589 في 15 لجنة يومي 28 و29/4/2024 وفي مركز البداري تقدم للامتحان 765 يؤدون الامتحان في 16 لجنة خلال الفترة من 30/4 حتى 2/5 بينما يؤدي 396 دراس في حي غرب الامتحان في 14 لجنة يوم 2/5 وفي منفلوط يؤدي 200 دارس الامتحان يوم 2/5 في 5 لجان.

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وفي القوصية يؤدي الامتحان في 11 لجنة 652 دارس خلال الفترة من 7/5 إلى 9/5 وأيضا في نفس الفترة يؤدي 1007 دارس في أبنوب في 22 لجنة و700 دارس في أبوتيج في 13 لجنة أما في يوم 12/5 يؤدي 191 دارس في منفلوط الامتحان في 3 لجان وفي مركز صدفا يؤدي 566 دارس الامتحان في 13 لجنة يومي 12 و13/5 ويؤدي 862 آخرين في حي غرب في 26 لجنة يومي 12 و13/5 والغنايم 616 دارس في 10 لجان يومي 14و15/5 ودفعة أخرى في ديروط 400 دارس في 12 لجنة يومي 13و14/5 بينما الداخلية ق.م يؤدي 16 دارس داخل لجنتين يومي 13و14/5.

ويؤدي 232 دارس في حي شرق الامتحان في 5 لجان يوم 14/5 أما مركز الفتح يؤدي 786 دارس في 11 لجنة يومي 15 و16/5 وفي القوصية يؤدي 300 دارس في 10 لجان الامتحان يومي 15و16/5 وأخيرا يؤدي 179 دارس في 3 لجان يوم 16 مايو 2024 بمركز أبوتيج.

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