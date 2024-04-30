رأس المال السوقي يخسر 90 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقى 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.674 تريليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.39% ليغلق عند مستوى 29692 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 10529 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 5573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة.