التجربة أثبتت نجاحه.. علاج ثوري جديد لسرطان الثدي الثلاثي

توصل علماء إلى توليفة من العلاج المناعي والعلاج الكيميائي ، يمكن ضبط جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية.
كما أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوين ماري في لندن (QMUL) ومستشفى سانت بارثولوميو ، أن العلاج المشترك قلل من خطر الوفاة أو تقدم السرطان بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
ووصف البروفيسور بيتر شميد ، أستاذ طب السرطان في QMUL ومؤلف التجربة ، النتائج بأنها "خطوة هائلة إلى الأمام".
وقال شمسد:" لقد كنا نبحث بشكل يائس عن خيارات علاج أفضل .من المأساوي بشكل خاص أن يكون أولئك المتأثرون صغارًا في الغالب".
ويعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي أحد أكثر أشكال المرض فتكًا ، ولا يعيش ما يقرب من ربع المرضى الذين تم تشخيصهم لأكثر من خمس سنوات، حيث إذا انتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فعادةً ما يكون البقاء على قيد الحياة فقط من 12 إلى 15 شهرًا.
لكن مع العلاج الجديد ، يقول الباحثون عنه إنه يمكن أن يمدد حياة إحداهن لمدة تصل إلى عشرة أشهر.
وأوضح البروفيسور شميد، أن العلاج الجديد "سيعمل على إطالة العمر بشكل كبير مقارنة بالعلاج الكيميائي وحده".
كما أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوين ماري في لندن (QMUL) ومستشفى سانت بارثولوميو ، أن العلاج المشترك قلل من خطر الوفاة أو تقدم السرطان بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
ووصف البروفيسور بيتر شميد ، أستاذ طب السرطان في QMUL ومؤلف التجربة ، النتائج بأنها "خطوة هائلة إلى الأمام".
وقال شمسد:" لقد كنا نبحث بشكل يائس عن خيارات علاج أفضل .من المأساوي بشكل خاص أن يكون أولئك المتأثرون صغارًا في الغالب".
ويعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي أحد أكثر أشكال المرض فتكًا ، ولا يعيش ما يقرب من ربع المرضى الذين تم تشخيصهم لأكثر من خمس سنوات، حيث إذا انتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فعادةً ما يكون البقاء على قيد الحياة فقط من 12 إلى 15 شهرًا.
لكن مع العلاج الجديد ، يقول الباحثون عنه إنه يمكن أن يمدد حياة إحداهن لمدة تصل إلى عشرة أشهر.
وأوضح البروفيسور شميد، أن العلاج الجديد "سيعمل على إطالة العمر بشكل كبير مقارنة بالعلاج الكيميائي وحده".