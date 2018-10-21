التجربة أثبتت نجاحه.. علاج ثوري جديد لسرطان الثدي الثلاثي

توصل علماء إلى توليفة من العلاج المناعي والعلاج الكيميائي ، يمكن ضبط جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية.



كما أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوين ماري في لندن (QMUL) ومستشفى سانت بارثولوميو ، أن العلاج المشترك قلل من خطر الوفاة أو تقدم السرطان بنسبة تصل إلى 40 في المائة.



ووصف البروفيسور بيتر شميد ، أستاذ طب السرطان في QMUL ومؤلف التجربة ، النتائج بأنها "خطوة هائلة إلى الأمام".



وقال شمسد:" لقد كنا نبحث بشكل يائس عن خيارات علاج أفضل .من المأساوي بشكل خاص أن يكون أولئك المتأثرون صغارًا في الغالب".



ويعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي أحد أكثر أشكال المرض فتكًا ، ولا يعيش ما يقرب من ربع المرضى الذين تم تشخيصهم لأكثر من خمس سنوات، حيث إذا انتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فعادةً ما يكون البقاء على قيد الحياة فقط من 12 إلى 15 شهرًا.



لكن مع العلاج الجديد ، يقول الباحثون عنه إنه يمكن أن يمدد حياة إحداهن لمدة تصل إلى عشرة أشهر.



وأوضح البروفيسور شميد، أن العلاج الجديد "سيعمل على إطالة العمر بشكل كبير مقارنة بالعلاج الكيميائي وحده".