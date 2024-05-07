أخبار العالم | وفد قطري يتوجه للقاهرة لبحث اتفاق وقف حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح بعد قصف مدفعي وجوي.. روسيا تهدد بريطانيا بضرب منشآت عسكرية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، أكد البيت الأبيض على الأمر نفسه.

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ضابطين في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة على مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى، حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلى بارتكابها فى رفح الفلسطينية.

نشبت معارك بين متظاهرين إسرائيليين مع شرطة الاحتلال بالقرب من تقاطع اللطرون، وحاولوا منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

هددت روسيا بضرب منشآت عسكرية بريطانية وقالت إنها ستجري مناورات تحاكي استخدام أسلحة نووية في ساحة المعركة وسط تصاعد حاد في التوتر بشأن تصريحات مسؤولين غربيين كبار

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إنها لن تغادر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وستحافظ على وجودها لأطول فترة ممكنة فى المدينة، بينما قالت منظمة المطبخ المركزى العالمى إنها قدمت مليون وجبة بغزة

قال مسؤول أمريكي إن لدى واشنطن مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المستمرة على رفح مشيرا إلى أنها لا تمثل عملية عسكرية كبرى على ما يبدو.

اعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، عن أنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة أن قوات الجيش الإسرائيلي على وشك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

طالب العاهل الأردني عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات أجرياها في واشنطن على التدخّل لمنع وقوع “مجزرة جديدة” في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تهدّد إسرائيل باجتياحها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن حماس أرسلت إلى الوسطاء ردها على اقتراح الهدنة ووصف الرد بأنه «إيجابي».

حذر البيت الأبيض الحكومة الاسرائيلية من تبعات عملية الاجتياح العسكري لمدينة رفح وفقا لما اعلنه، وشدد على اهمية الحفاظ على ارواح المدنيين الفلسطينيين في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة

قالت هيئة المعابر في غزة إن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأن تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم. وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم

قالت حماس إنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر، والذي يسعى إلى وقف الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع إسرائيل في غزة، مما دفع إسرائيل إلى القول إنها سترسل وفدا للتفاوض.

ارتفع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء على منزل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 8 شهداء.