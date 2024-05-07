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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | وفد قطري يتوجه للقاهرة لبحث اتفاق وقف حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح بعد قصف مدفعي وجوي.. روسيا تهدد بريطانيا بضرب منشآت عسكرية

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

واشنطن: تلقينا رد حركة حماس وندرسه مع الشركاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، أكد البيت الأبيض على الأمر نفسه.

مقتل ضابطين في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ضابطين في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة على مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

الصفدي: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى، حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلى بارتكابها فى رفح الفلسطينية.

متظاهرون إسرائيليون ينهبون المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة | فيديو

نشبت معارك بين متظاهرين إسرائيليين مع شرطة الاحتلال بالقرب من تقاطع اللطرون، وحاولوا منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

روسيا تهدد بريطانيا بضرب منشآت عسكرية

هددت روسيا بضرب منشآت عسكرية بريطانية وقالت إنها ستجري مناورات تحاكي استخدام أسلحة نووية في ساحة المعركة وسط تصاعد حاد في التوتر بشأن تصريحات مسؤولين غربيين كبار

الأونروا تعلن وجودها لأطول فترة ممكنة في مدينة رفح بقطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إنها لن تغادر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وستحافظ على وجودها لأطول فترة ممكنة فى المدينة، بينما قالت منظمة المطبخ المركزى العالمى إنها قدمت مليون وجبة بغزة

مسئول أمريكي: لدى واشنطن مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المستمرة على رفح بغزة

قال مسؤول أمريكي إن لدى واشنطن مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المستمرة على رفح مشيرا إلى أنها لا تمثل عملية عسكرية كبرى على ما يبدو.

الجيش الأمريكي: تدميرطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

اعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، عن أنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

أكسيوس: إسرائيل تعتقد أن السيطرة على معبر رفح تهزم حماس

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة أن قوات الجيش الإسرائيلي على وشك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

العاهل الأردني يطالب بايدن بالتدخّل لمنع وقوع “مجزرة جديدة” في رفح

طالب العاهل الأردني عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات أجرياها في واشنطن على التدخّل لمنع وقوع “مجزرة جديدة” في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تهدّد إسرائيل باجتياحها.

وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن حماس أرسلت إلى الوسطاء ردها على اقتراح الهدنة ووصف الرد بأنه «إيجابي».

البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين برفح

حذر البيت الأبيض الحكومة الاسرائيلية من تبعات عملية الاجتياح العسكري لمدينة رفح وفقا لما اعلنه، وشدد على اهمية الحفاظ على ارواح المدنيين الفلسطينيين في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة

هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح

قالت هيئة المعابر في غزة إن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأن تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم. وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم

إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

قالت حماس إنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر، والذي يسعى إلى وقف الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع إسرائيل في غزة، مما دفع إسرائيل إلى القول إنها سترسل وفدا للتفاوض.

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

ارتفع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء على منزل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 8 شهداء.

زارة الخارجية الأمريكية الاحتلال الاسرائيلي قصف رفح الحوثيون البيت الأبيض

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