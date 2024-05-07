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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن حماس أرسلت إلى الوسطاء ردها على اقتراح الهدنة ووصف الرد بأنه «إيجابي».

وأضاف الأنصاري في بيان أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء.

وأعرب الأنصاري عن 'أمل قطر في أن تتوج المحادثات بالتوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمعتقلين، والتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع'.

وتستمر المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يوم الثلاثاء، حيث يتوجه وفد قطري إلى القاهرة، وفقًا لوزارة الخارجية القطرية.

وكانت هناك دعوات دولية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس إلى الاتفاق على اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن قالت حماس إنها قبلت الاتفاق الذي اقترحته مصر وقطر.

كما أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن العاشر.

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