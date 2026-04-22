مهرجان الإسكندرية: نتقبل الأعمال التي بها ذكاء اصطناعي

أكد محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن الدورة الـ 12 من المهرجان تنطلق خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو، وسط استعدادات مكثفة تعكس التطور الكبير الذي شهده الحدث منذ تأسيسه عام 2015.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، إلى أن دعم الدولة موجود ويتم تطويره كل دورة، وأن محافظة الإسكندرية تقدم دعم كبيرة وهو يتم تحت رعاية المحافظة، وأن وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة جيهان زكي تدعم المهرجان.

وأضاف أن المهرجان يتقبل الذكاء الاصطناعي، موضحًأ أن هناك أفاام يتم عمل أجزاء منها بالذكاء الاصطناعي، وهناك أفلام تتم بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وأن المواطنين هي من تحدد قيمة العمل.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يقوم بعمل موسيقى يقوم بعمل كل شئ، فمن الممكن أن يقوم بعمل الفيلم من البداية للنهاية، ولذلك المعرض في هذه الدورة يتقبل الأفلام التي بها ذكاء اصطناعي.

ولفت إلى أن هذه الدورة تشهد زخماً فنياً ملحوظاً يعزز مكانة المهرجان كمنصة دولية للاحتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة.

وأوضح أن الدورة الحالية تضم أكثر من 85 فيلماً موزعة على سبع مسابقات، تشمل الروائي والوثائقي وأفلام التحريك والطلبة وأفلام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث مسابقة الفيلم المصري باسم المخرج خيري بشارة، بمشاركة 20 عملاً، مشيراً إلى مشاركة نحو 33 دولة في فعاليات المهرجان.

وأضاف أن الفعاليات تُقام في عدد من مواقع وسط الإسكندرية، بينها دار أوبرا سيد درويش وسينما مترو وسينما أمير، مع تنظيم الندوات في المتحف اليوناني الروماني، لافتاً إلى تكريم عدد من الأسماء البارزة، بينهم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف والفنان المصري عصام عمر.