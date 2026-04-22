فايننشال تايمز عن مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط

أعلنت فايننشال تايمز عن مسؤول أمريكي، أن حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، أن إدارة ترامب أوقفت شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق، وجمدت برامج التعاون الأمني ​​مع جيشه، في إطار ضغوطها على بغداد لتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران والنشطة في البلاد.

وأضافت وول ستريت جورنال أن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية أوقفوا مؤخراً شحنة من الأوراق النقدية الأمريكية بقيمة تقارب 500 مليون دولار - عائدات مبيعات النفط العراقي - من حسابات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.