بمشاركة ذوي الهمم.. عرض موسيقي مميز بالخط الثالث للمترو اليوم

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تنظيم أمسية فنية بمحطة محطة ناصر على الخط الأخضر الثالث، اليوم الأربعاء، تشمل عرض موسيقي مميز يقدّمه أشخاص من ذوي الهمم ضمن الفعاليات الثقافية والفنية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تستهدف إتاحة منصات للتعبير عن المواهب المختلفة، وإبراز قدرات ذوي الهمم في مجالات الفن والموسيقى، بما يعكس دورهم الفاعل في إثراء الحياة الثقافية.

وأكدت أنه من المقرر أن تشهد محطة ناصر اليوم، أجواءً فنية استثنائية يتحول خلالها المكان إلى مساحة نابضة بالموسيقى والإبداع، بمشاركة عدد من الموهوبين، وسط توقعات بحضور وتفاعل كبير من ركاب المترو.

ودعت الجهات المنظمة المواطنين إلى المشاركة في هذا الحدث والاستمتاع بالعروض المقدمة، مؤكدة استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر البهجة وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي، ودعم المواهب الشابة وذوي الهمم على وجه الخصوص.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق كشفت عن مستجدات تنفيذ محطة “حدائق الأشجار” ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدة استمرار العمل وفق معدلات إنجاز دقيقة للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع.

وأوضحت الهيئة أن المحطة تمثل إضافة نوعية لشبكة النقل، حيث ستسهم في تقليل زمن الرحلات، وتخفيف الكثافات المرورية خاصة بمحاور الهرم وفيصل وطريق الواحات، إلى جانب دعم الحركة السياحية لوقوعها ضمن المسار المؤدي إلى المتحف المصري الكبير.