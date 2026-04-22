خبير أثري: تطوير مساجد آل البيت والمناطق الأثرية يعزز السياحة ويدعم خطة جذب 30 مليون سائح

أكد أحمد عامر، الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتطوير المناطق الأثرية ومساجد آل البيت، وأن محافظة القاهرة تقوم حاليًا بتطوير هذه المناطق من أجل زيادة معدلات السياحة.



وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن تطوير هذه الأماكن ونقل الأسواق إلى الأماكن المخصصة لها يدل على أن الدولة لديها خطة لجذب أعلى نسب من السياحة.

ولفت إلى أن تطوير هذه الأماكن يسهل حركة المرور، ويزيد من معدلات السياحة، وأن أي سائح يتجه إلى هذه المناطق يحرص على التصوير، ولذلك فإن عمليات التطوير التي تتم تعود بالإيجاب على السياحة، والدولة مهتمة بذلك.

وأشار إلى أن تطوير الأماكن الأثرية يحسن الهوية البصرية، وأن سوق الحمام الجديد يعيد منطقة السيدة عائشة إلى خريطة السياحة، وأن ما يتم من تطوير لا يغير التراث، بل يعمل على تطويره مع الحفاظ عليه، كما أن هناك حفاظًا على الحرف التراثية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية والدينية، وأن هناك خطة للوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.