المايسترو ناير ناجي: أجرينا بروفات كثيرة استعدادا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الموسيقار ناير ناجي إن فريق عمل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عاش خلال الفترة الماضية حالة من الضغط الإيجابي، رغم التحديات التي رافقت تأجيل العرض منذ شهر يوليو.

وأوضح ناجي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية الكفوري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التأجيل المفاجئ قبل أسبوعين تقريباً من موعد العرض الأصلي كان لحظة صعبة على الجميع، خصوصاً بعد أشهر من البروفات المكثفة، ومع ذلك، حافظ فريق الكورال على وتيرة العمل بلا توقف، قائلاً: "أبلغتهم أننا تأجلنا إلى نوفمبر، لكن البروفة يوم الإثنين في موعدها… وكأن شيئاً لم يتغير، لأنه كان لا بد أن نُنجز العمل للنهاية".

وأضاف أنه كان من المتوقع أن يُقدَّم العرض خلال الربع الأخير من السنة، وأن شهري أكتوبر أو نوفمبر كانا الخيار الأقرب، نظراً لعدم ملاءمة الطقس البارد في ديسمبر للعروض المفتوحة.

وشدد على أن التحديات الحقيقية لم تكن فقط في التأجيل، بل في طبيعة العمل نفسه، حيث يشارك في الحفل ممثلون من 79 دولة، ما يفرض تنوّعاً كبيراً في اللغات والثقافات داخل الفريق.

ورغم ذلك، اعتبر ناجي أن الموسيقى كانت الجسر الذي جمع الجميع، مضيفاً: "حتى لو ما بنتكلمش لغة بعض، الإشارات الموسيقية وحدها كافية ليعرف كل منا دوره".



https://www.youtube.com/shorts/CVTmZ92lt84