لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
المايسترو ناير ناجي: أجرينا بروفات كثيرة استعدادا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الموسيقار ناير ناجي إن فريق عمل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عاش خلال الفترة الماضية حالة من الضغط الإيجابي، رغم التحديات التي رافقت تأجيل العرض منذ شهر يوليو.

وأوضح ناجي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية الكفوري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التأجيل المفاجئ قبل أسبوعين تقريباً من موعد العرض الأصلي كان لحظة صعبة على الجميع، خصوصاً بعد أشهر من البروفات المكثفة، ومع ذلك، حافظ فريق الكورال على وتيرة العمل بلا توقف، قائلاً: "أبلغتهم أننا تأجلنا إلى نوفمبر، لكن البروفة يوم الإثنين في موعدها… وكأن شيئاً لم يتغير، لأنه كان لا بد أن نُنجز العمل للنهاية".

وأضاف أنه كان من المتوقع أن يُقدَّم العرض خلال الربع الأخير من السنة، وأن شهري أكتوبر أو نوفمبر كانا الخيار الأقرب، نظراً لعدم ملاءمة الطقس البارد في ديسمبر للعروض المفتوحة.

وشدد على أن التحديات الحقيقية لم تكن فقط في التأجيل، بل في طبيعة العمل نفسه، حيث يشارك في الحفل ممثلون من 79 دولة، ما يفرض تنوّعاً كبيراً في اللغات والثقافات داخل الفريق.

ورغم ذلك، اعتبر ناجي أن الموسيقى كانت الجسر الذي جمع الجميع، مضيفاً: "حتى لو ما بنتكلمش لغة بعض، الإشارات الموسيقية وحدها كافية ليعرف كل منا دوره".


عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

