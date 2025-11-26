"4 حبات مع الوجبة".. فوائد الزيتون الصحية مع الطعام

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الزيتون يُعد من الأطعمة المفيدة لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين K، مؤكدة أن تناوله بكميات معتدلة، مثل 4 حبات مع الوجبة يحقق فائدة صحية جيدة دون أضرار.

وقالت الدكتورة نهلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الزيتون الأخضر هو الخيار الأفضل مقارنة بالزيتون الأسود.

وأشارت إلى أن الأخير قد تتم إضافة صبغات صناعية له في بعض الأحيان لإكسابه اللون الداكن، وهو ما قد يؤثر على جودته، منوهة بأن اللون الطبيعي للزيتون يتدرج ولا يكون أسود خالصًا بطبيعته.

زيت الزيتون

وأضافت أن زيت الزيتون يُصنف ضمن أفضل أنواع الدهون الصحية، إلى جانب السمنة البلدية والزبدة وزيت جوز الهند.

وأوضحت أنه يُفضل عدم تعريضه للحرارة المرتفعة أو تسخينه لفترات طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى تعرضه للأكسدة، وهو ما يضر بالجسم، رغم أن بعض الدراسات الحديثة أجازت استخدامه في الطهي بشرط عدم تكرار تسخينه.

وأكدت استشارية البكتيريا والمناعة أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأنسب للاستهلاك، خاصة المنتج من الزيتون السيناوي المعروف بجودته العالية، محذرة من الزيوت التي يُكتب عليها مكرره أكثر من مرة، لأنها تكون قد خضعت لعمليات تصنيع متعددة تؤثر على قيمتها الغذائية.