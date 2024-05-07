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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين برفح

متحدث البيت الابيض
متحدث البيت الابيض

حذر البيت الأبيض الحكومة الاسرائيلية من تبعات عملية الاجتياح العسكري لمدينة رفح وفقا لما اعلنه، وشدد على اهمية الحفاظ على ارواح المدنيين الفلسطينيين في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة 

وقال البيت الابيض في افادة صحفية صباح اليوم الثلاثاء، بأنه لا يدعم اي عملية عسكرية اسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين في رفح 

واضاف أنه يراجع رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على إسرائيل لوقف خطط الغزو البري لرفح.

وقالت حماس في وقت سابق في بيان مقتضب إن زعيمها إسماعيل هنية أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين أن الحركة قبلت اقتراحهم بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن مدير وكالة المخابرات المركزية ويليامز بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات حول الاقتراح. ورفض تقديم أي تفاصيل قائلا إنه لا يريد تعريض أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق للخطر.

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