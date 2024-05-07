ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

ارتفع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء على منزل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 8 شهداء وفقا لوسائل اعلام فلسطينية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال كثفت منذ مساء أمس الاثنين من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت المصادر أنه تم رصد حركة لآليات الاحتلال العسكرية قرب السياج الحدودي الشرقي لمدينة رفح.