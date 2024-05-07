العاهل الأردني يطالب بايدن بالتدخّل لمنع وقوع “مجزرة جديدة” في رفح

طالب العاهل الأردني عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات أجرياها في واشنطن على التدخّل لمنع وقوع “مجزرة جديدة” في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي اجتاحتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان رسمي أردني أنّ الملك عبد الله الثاني “حذّر خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من أنّ الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.4 مليون شخص جراء الحرب على غزة، يهدّد بالتسبّب بمجزرة جديدة”.

حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من تبعات أي اجتياح اسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم.

وأبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع خاص الاثنين أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى 'مذبحة جديدة' للمدنيين الفلسطينيين وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة.



وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني بعد أن تناول الملك عبد الله الغداء مع بايدن في البيت الأبيض أن 'الملك حذر من تداعيات الهجوم البري الإسرائيلي على رفح والذي قد يؤدي إلى امتداد الصراع إلى المنطقة'.

وشنت إسرائيل غارات جوية على رفح مساء الاثنين وطلبت من الفلسطينيين إخلاء أجزاء من المدينة حيث يتجمع أكثر من مليون شخص شردتهم الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

ويوم الأحد الماضي، كررت حماس مطلبها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع.

وهاجمت حماس أيضا معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة، وهو ما قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل ثلاثة من جنودها.



