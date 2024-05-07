متظاهرون إسرائيليون ينهبون المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة | فيديو

نشبت معارك بين متظاهرين إسرائيليين مع شرطة الاحتلال بالقرب من تقاطع اللطرون، وحاولوا منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة “كان” العبرية، أن الشرطة أبعدت نحو عشرة ناشطين من مجموعة يهودية متطرفة عن الطريق، بينما ابتعد البعض الآخر طواعية.

إسرائيليون يقطعون طريق المساعدات إلى غزة-أرشيفيةإسرائيليون يقطعون طريق المساعدات إلى غزة-أرشيفيةتطبيق مصراويلرؤيــــه أصدق للأحــــداث

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تشاجر متظاهرون إسرائلبون مع الشرطة بالقرب من تقاطع اللطرون، وحاولوا منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة كان العبرية، أن الشرطة أبعدت نحو عشرة ناشطين من مجموعة يهودية متطرفة عن الطريق، بينما ابتعد البعض الآخر طواعية.

وذكرت القناة العبرية، أن قافلة شوهدت تضم أكثر من اثنتي عشرة شاحنة عالقة على الطريق.

وأخذ المتظاهرون الطعام والبضائع الأخرى من الشاحنات وألقوها وأتلفوها في الشوارع، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.