اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ضابطين في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة على مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

وأكد حزب الله اللبناني، الاثنين، أنه نفذ هجومًا بمسيّرات انقضاضية على تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب موقع مستوطنة المطلة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة شخصين إثر سقوط طائرة مسيرة في مستوطنة المطلة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انفجار طائرة مسيرة مفخخة في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل واعتراض أخرى.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون لبنانيون.