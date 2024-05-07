إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

قالت حماس إنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر، والذي يسعى إلى وقف الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع إسرائيل في غزة، مما دفع إسرائيل إلى القول إنها سترسل وفدا للتفاوض - رغم أنها حذرت من أن الاقتراح لا يزال بعيدا عن ' المتطلبات الضرورية.'

ويأتي ذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يعيشون في أجزاء شرق رفح إلى 'الإخلاء الفوري'. وخلال ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب، فر أكثر من مليون فلسطيني إلى المدينة الجنوبية. وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن عمليات الإجلاء.

وأعلنت حماس أن إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين أن حماس وافقت على اقتراحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، لشبكة CNN، إن حماس تنتظر الآن الرد الإسرائيلي.

ومع انتشار الأخبار في غزة عن إعلان حماس، خرجت احتفالات في الشوارع في عدة أماكن، بما في ذلك دير البلح ووسط غزة ومدينة غزة.

وفي تل أبيب، نزلت عائلات الرهائن وأنصارهم إلى الشوارع مطالبين الحكومة بقبول الاقتراح.

وجرت احتجاجات مماثلة في القدس، حيث هتف المتظاهرون: 'لا شيء أهم، كل رهينة يجب أن يعود'. وقال منتدى أهالي الرهائن في بيان له إن رد حماس 'يجب أن يمهد الطريق' لإعادة الرهائن الإسرائيليين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، إنه سيرسل وفدا إلى الوسطاء 'رغم أن اقتراح حماس بعيد عن متطلبات إسرائيل الضرورية'. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء الحربي قرر 'بالإجماع' أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح 'لممارسة الضغط العسكري على حماس'.