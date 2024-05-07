الصفدي: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى، حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلى بارتكابها فى رفح الفلسطينية.

وقال الصفدي الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح.

وكتب على منصة إكس «بُذلت جهود هائلة للتوصل إلى اتفاق تبادل من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق النار.. وطرحت حماس عرضا، إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلا من ذلك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق».