حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد، يكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد وشمال الصعيد.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية شرقية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، ( القاهرة 32/21، الاسكندرية 30/19، بورسعيد 27/23، رفح 28/16، طابا 28/22، كاترين 26/12، شرم الشيخ 31/25، بني سويف 32/19، المنيا 33/18، الأقصر 37/20، الوادي الجديد 36/19، حلايب 29/25).